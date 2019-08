Open Arms in stallo: sbarcate 9 persone per cure urgenti

(Teleborsa) - E' stallo per la, la nave della ong spagnola ferma a circada ieri mattina, 15 agosto, con 147 migranti a bordo. E' stato tuttavia disposto lo, cinque persone bisognose di cure e quattro familiari, in tutto nove persone.La nave era bloccata, senza il permesso di poter entrare in acque italiane, a causa deldisposto dal Ministro dell'Interno. Ma in seguito all'contro questo divieto, disposto dal, la nave ha fatto rotta su Lampedusa scortata dalla Marina italiana.Nonostante l'ingresso in acque italiane,dei migranti a bordo, a causa di un, che ha ribadito il suo NO allo sbarco. Divieto che questa volta non è stato controfirmato dal Ministro della Difesae dal Ministro dei TrasportiRestano a bordo, fra gli altri, una trentina di minori, nonostante l'appello del Premier Giuseppe Conte a consentire almeno lo sbarco degli stessi.