Statali, ad agosto via 11mila dipendenti Quota 100

(Teleborsa) -. Le stime dei dati in possesso dell'registrano circache hanno fatto ricorso acon decorrenza da agosto, primo mese utile per abbandonare lacon il nuovo meccanismo di pensione anticipata.Circaa cui si aggiungerebbero altri 2000 circa.e si parla di mezzo milione per i prossimi anni.Ilavverte: "Siamo pronti a portare avanti unasia nella Sanità che in tutti gli altri, ma in questa fase di instabilità politica, non ci resta ormai chee il futuro ministro della Pubblica Amministrazione per affrontare quei problemi lasciati"."È dadi qualità - continua il sindacalista - che si misura la tenuta della nostra democrazia. Per questo è necessario, prima del 2020,, la stabilizzazione del precariato storico e l'avvio di una stagione concorsuale mirata ad assumere quelle professionalità di cuie funzionale ai bisogni dei cittadini e delle imprese".