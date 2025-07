Dazi, Trump: non saranno concesse proroghe alla nuova scadenza del 1° agosto

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti,, ha dichiarato che. Ieri l'amministrazione USA ha mandato lettere a 14 paesi per comunicare le nuove tariffe doganali, in molti casi vicine a quelle minacciate a inizio aprile, tra cui un 25% sui partner commerciali chiave Giappone e Corea del Sud."Secondo le lettere inviate ieri a vari Paesi, oltre a quelle che saranno inviate oggi, domani e per il prossimo breve periodo, I DAZI INIZIERANNO A ESSERE PAGATI IL 1° AGOSTO 2025.. In altre parole, tutti i pagamenti saranno dovuti e pagabili a partire dal 1° AGOSTO 2025. Non saranno concesse proroghe", ha scritto Trump sul suo profilo Truth Social.Questa precisazione è arrivata dopo che i mercati sembravano aver ignorato ampiamente le sue lettere di ieri, in quanto sembrava l'ennesimo bluff per continuare a negoziare, dopo che Trump ha raggiunto accordi solo con UK e Vietnam (più una de-escalation con la Cina). Inoltre,, Trump aveva detto ai giornalisti che la sua scadenza del 1° agosto "", lasciando intendere che avrebbe potuto essere influenzato da offerte di ulteriori concessioni.Trump aveva inizialmente annunciato l'aumento delle tariffe reciproche su oltre 50 partner commerciali il, ma le aveva temporaneamente abbassate al 10% per 90 giorni, dando tempo ai negoziati. Tale termine sarebbe scaduto questa settimana, il, ma Trump ha firmato un ordine esecutivo lunedì, posticipando l'attuazione al 1° agosto.