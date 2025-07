Luiss anche quest’anno al 1° posto tra i grandi Atenei non statali nella classifica Censis

(Teleborsa) - Lasi conferma anche quest’anno la, con oltre 10.000 studenti iscritti. A stabilirlo è la classifica del, il principale istituto di ricerca socioeconomica in Italia, che ogni anno elabora una dettagliata analisi del sistema universitario del nostro Paese.La Libera Università Internazionale degli Studi Sociali primeggia nella sua categoria con un totale medio di, grazie ai risultati significativi ottenuti nelle diverse aree monitorate: strutture disponibili, servizi erogati, borse di studio, livello di internazionalizzazione, comunicazione e servizi digitali.In particolare, Luiss è l’unica tra gli Atenei non statali ad ottenere il punteggio massimo alla voce, a conferma del costante impegno per il sostegno al merito dei giovani talenti. A premiare l’Università intitolata a Guido Carli è stata anche la spinta all’internazionalizzazione – forte delle partnership con oltre 360 Università in 75 Paesi e 68 programmi di mobilità internazionale."La conferma del primo posto nella classifica Censis testimonia la qualità e la coerenza della visione strategica del nostro Ateneo, che continua a rappresentare un punto di riferimento nel panorama universitario nazionale – ha dichiarato il Presidente della Luiss,–. Alla base di questi risultati c’è un grande lavoro di squadra dell’accademia e dello staff dell’Università per offrire alle studentesse e agli studenti servizi e infrastrutture di prim’ordine e un modello formativo in linea con l’evoluzione tecnologica, con le esigenze del mercato del lavoro e la domanda del sistema delle imprese e delle istituzioni".