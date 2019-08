Spunti in acquisto sulle utility di Piazza Affari

Snam

(Teleborsa) - Sulla borsa milanese spicca il comparto delle utilities, con l'indice di riferimento FTSE IT che guadagna l'1,64%. Stessa performance positiva anche in Europa, con seppur con un rialzo più contenuto (DJ Stoxx Utility +0,96%).A Piazza Affari in evidenza soprattuttoche balza del 2,24% seguita da+1,89% ed+1,99%. Tonica+1,90% che, attraverso la sua controllata per le rinnovabili Enel Green Power Chile, ha avviato la costruzione di Campos del Sol . Con circa 382 MW di capacità installata si tratta del più grande impianto solare attualmente in costruzione nel Paese, con un investimento previsto di 320 milioni di dollari.Sulla piazza di Londra brilla+0,74% mentre in Spagnaavanza dell'1,30%. A Francoforte bene+1,54%, a Parigi+0,19%.