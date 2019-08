Borsa, Banca MPS guida la rimonta dei bancari

Banca MPS

(Teleborsa) - In un comparto bancario piuttosto ben comprato si mette in luce, che chiude gli scambi con un rialzo del 13% a 1,523 euro. Il titolo è fra i migliori oggi nel paniere delle Mid Cap e conferma una performance piuttosto propizia anche nell'arco della settimana (+15%)..Nella giornata abbiamo assistito ad un avvio debole ed apertura a 1,342 Euro, sopra i minimi della seduta precedente, con rafforzamento delle quotazioni nel corso della sessione.Se si confronta l'andamento del titolo con l'indice, su base settimanale,mantiene forza relativa positiva rispetto all'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,74%, rispetto a +0,45% dell').Il quadro di medio periodo diribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 1,36. Primo supporto individuato a 1,32. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 1,4.L'ampio scostamento dei prezzi dell'dalla media dei valori registrati nell'ultimo periodo, confermata dalla volatilità giornaliera che assume un valore pari a 3,055, è sintomatica di un investimento caratterizzato da un elevato rischio e quindi pensato soprattutto per coloro che desiderano ottenere elevati guadagni a fronte della possibilità di registrare pesanti perdite. In questo contesto si consiglia un'operatività di brevissimo periodo alla luce soprattutto del decremento dei volumi intraday 1.781.416 rispetto alla media mobile dei volumi dell'ultimo mese fissata a 3.194.310.