Banca Progetto: istituto non è commissariato. Donato Maria Pezzuto affiancherà strutture banca

(Teleborsa) -ha precisato che l'istitutoe che nè la banca, né i suoi esponenti e dipendenti, sono oggetto di indagine. Banca Progetto intende, quindi,che continuerà ad operare in modo del tutto ordinario attraverso i propri organi e strutture interne, si legge in una nota.Nell'ambito di un procedimento penale che non riguarda la banca, il provvedimento è stato emesso in relazione ad asseritesu circa 40.000 in essere, e ha l'obiettivo di verificare, attraverso ladella banca, l'adeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo interni.Secondo la nota diffusa stamattina dal procuratore della Repubblica di Milano Marcello Viola, la Guardia di Finanza di Milano ha sottoposto ad amministrazione giudiziaria la banca come risultato di più ampie indagini - delegate dalla Procura della Repubblica - DDA di Milano - volte all'approfondimento dei