Argentina, dollaro perde quota dopo controlli su cambio

(Teleborsa) - Nel weekend il governo argentino ha annunciato misure restrittive riguardanti l'acquisto e il trasferimento all'estero della moneta statunitense e oggi il, vira in, registrando un calo dello 0,83%. A pesare sul trend della moneta, la decisione del governo Macri di far fronte alla forte inflazione che ha colpito il Paese tamponando la situazione con una restrizione all'acquisto di dollari da parte die limitando i trasferimenti alle aziende.Per i primi, grazie ad un decreto presidenziale della Banca centrale Argentina,mentre leQuesta mossa in extremis fa eco alla situazione critica in cui imperversa l'Argentina dalla netta quanto mai imprevista sconfitta subita dal Presidente Macri alle primarie che aprono le porte alle elezioni presidenziali previste per il 27 ottobre.