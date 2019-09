Immsi aumenta l'utile e riduce il debito

Immsi

(Teleborsa) - In crescita tutti i principali indicatori di conto economico dinei primi sei mesi del 2019.rispetto ai 774,1 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2018. A cambi costanti i ricavi consolidati sono incrementati dell’8,7%., in crescita del 10,1% rispetto ai 124,1 milioni di euro del primo semestre 2018. L'Ebitda margin è pari al 16,1% (16% al 30 giugno 2018), il valore più alto registrato dal Gruppo nel periodo di riferimento.Escludendo gli effetti dell'IFRS 16, l'Ebitda al 30 giugno 2019 sarebbe pari a 132,4 milioni di euro., in miglioramento per 36,4 milioni di euro rispetto a 852 milioni di euro al 31 dicembre 2018 e per 27,6 milioni di euro rispetto a 843,2 milioni di euro al 30 giugno 2018. Considerando l’adozione dell'IFRS 16, la PFN al 30 giugno 2019 risulta pari a -838,2 milioni di euro, in miglioramento per 13,9 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2018 e di 5,1 milioni di euro rispetto al primo semestre 2018.Nel primo semestre 2019 il Gruppo Immsi ha consuntivatorispetto a 49 milioni di euro nel primo semestre 2018.