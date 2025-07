EuroTLX, da 7 luglio Unicredit operativo come Specialist e Market Maker

Unicredit

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che, a partire2025, per l'operatoreè disposto l'in qualità di Specialist, in qualità di Intermediario on Principal Basis e in qualità di Market Maker.EuroTLX è l'MTF di Borsa Italiana, parte del Gruppo Euronext, in cui è possibile richiedere la quotazione da parte di uno Specialista dio da soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, quali obbligazioni, notes e altri titoli di debito.