Stati Uniti, supera le attese l'ISM non manifatturiero

(Teleborsa) - In miglioramento ilamericano.L'indicedeielaborato dall'si è attestato, nel mese di agosto, a 56,4 punti dai 53,7 del mese precedente. Il dato è superiore alle attese del mercato che erano indicavano un aumento fino a 54 punti.Guardando alle, quella sull'è salita a 61,5 punti dai 53,1 punti del mese precedente. Quella dell'invece è calata a 53,1 punti da 56,2 punti di luglio, mentre la componente suiè aumentata da 56,5 a 58,2 punti. La componente relativa aisi è portata a 60,3 da 54,1 punti precedenti.L'ISM non manifatturiero è un indice nazionale, espresso in punti, che serve per valutare lo stato di salute del settore dei servizi negli Stati Uniti.