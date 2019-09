Giappone, leading indicator luglio batte le attese

(Teleborsa) -. Il dato è superiore alle attese degli analisti che avevano indicato un calo a 93,2.Nello stesso periodo, l'che sintetizza la situazione attuale dell'economia, è indicato salito a 99,8 da 99,5 punti. L', che invece cattura le prospettive per i prossimi 12 mesi (lagging index), si è portato a 104,8,1 punti dai 104,6 precedenti.Nel mese di riferimento i consumi familiari mensili in Giappone sono aumentati dell'1,4% in termini nominali e dello 0,8% in termini reali, attestandosi a 288.026 yen. Lo ha comunicato l'Ufficio statistico nazionale nipponico. Il dato di giugno aveva registrato un aumento del 2,7% (in termini reali).Nello stesso periodo la media mensile dei redditi delle famiglie operaie è cresciuta dell'1,7% in termini nominali e dell'1,1% in termini reali, raggiungendo 626.488 yen.