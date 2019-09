Airbus e Telespazio insieme per vendere servizi di telecomunicazioni militari sui satelliti di Siracusa IV

(Teleborsa) -(Leonardo/Thales) hanno stretto unaperQuesta collaborazione, informa una nota, porterà alla creazione del. Dimostra il desiderio di cooperazione da parte dei primi appaltatori industriali europei Airbus, Thales e Leonardo, nonché dello Stato francese, nel marketing della capacità satellitare di Syracuse IV a beneficio delle forze armate e di sicurezza in Europa e nel mondo.L'Agenzia francese per gli appalti della difesa (DGA), Airbus, Thales Alenia Space e Telespazio hanno messo a punto un', che consente di vendere a terzi qualsiasi eccesso di capacità satellitare,. Questi contratti di vendita, programmati per un periodo di 10 anni, consentiranno ai paesi o alle organizzazioni alleati di offrire un accesso semplice, flessibile e reattivo a una risorsa strategica, rafforzando così gli accordi di cooperazione internazionale della Francia nel campo della difesa e della sicurezza.Con questa partnership, Airbus e Telespazioad alto valore aggiunto come la capacità di ancoraggio (connessione delle comunicazioni satellitari alle reti di terra di clienti terzi), servizi end-to-end con garanzie di capacità e produttività, servizi di ingegneria e manutenzione.Questi servizi sarannoe saranno impiegati per usi marittimi, terrestri e aerei. Le forze alleate avranno quindi accesso alla capacità di comunicazione in banda X, banda militare Ka e modalità doppia banda X/Ka, offrendo una flessibilità unica beneficiando dei più alti livelli di protezione e indurimento previsti dagli standard NATO. Le loro unità dispiegate sul campo saranno in grado di scambiare video, voce e dati tramite comunicazioni all IP (Internet Protocol) a velocità fino a diverse centinaia di Mbit/s."Airbus sta sfruttando l'esperienza unica dei servizi satellitari per le forze armate per migliorare la propria gamma con un sistema dotato delle più avanzate tecnologie di telecomunicazione spaziale e terrestre","Basandosi sulla sua esperienza nel settore, Telespazio è orgoglioso di consolidare il proprio ruolo di operatore di fiducia dei satelliti militari francesi per telecomunicazioni e di contribuire a un'operazione innovativa che completerà la sua gamma di servizi governativi di livello mondiale",Syracuse IV è un sistema di telecomunicazione costituito da due satelliti militari, Syracuse 4A e 4B, oltre a stazioni di terra per garantire comunicazioni nelle aree operative e con la Francia continentale. Questi due satelliti geostazionari a propulsione elettrica di classe da 3,5 tonnellate vengono costruiti da un gruppo industriale composto da Thales Alenia Space e Airbus, con il lancio previsto per il 2022., in particolare le esigenze specifiche dei veicoli aerei (aeromobili, UAV). Questi satelliti di nuova generazione, nonché i mezzi di protezione e protezione da minacce informatiche, di disturbo, di intercettazione e di tipo EMP.