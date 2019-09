L'ultimo bazooka di Draghi non delude, anzi

(Teleborsa) - La BCE ha varato un ampio e consistente pacchetto di stimoli , tra cui il riavvio del programma didi euro al mese.Il, non ha deluso gli analisti lanciando un chiaro segnale didi Eurolandia. Soprattutto ha subito riavviato il programma di acquisti di titoli di Stato, il cosiddetto Quantitative easing , cheUn sostegno previsto durare ", per rafforzare l'impatto accomodante dei tassi" - ha spiegato il banchiere - e concludersi "poco prima" che l'istituzione inizi ad alzare i tassi. Nel consiglio direttivo ", perché "c'è sufficiente spazio di manovra" per portare avanti gli acquisti annunciati - ha detto ancora - aggiungendo che il pacchetto di misure "è adeguato per".Come ampiamente atteso,che le banche commerciali parcheggiano presso la stessa istituzione.nell'area euro e allo 0,25 quello sulle operazioni marginali.La BCE ha introdotto, dalle ricadute negative dei tassi ultra bassi sui depositi: parte dell'eccesso di liquidità degli istituti verrà infatti esentato da questi tassi negativi.La decisione presa oggi con il pacchetto di misure della BCE riflette "un'del 2%" - ha sottolineato Draghi - e "le informazioni in arrivo indicano una, importanti rischi al ribasso e un'inflazione debole".Il Governatore ha precisato che "c'è stata unanimità da parte del board" sul fatto che "la politica di bilancio dovrebbe divenire il principale strumento" di stimolo all'economia dell'Eurozona.L'Istituzione ha rivisto al ribasso all'1,1% la stima di crescita del PIL per il 2019, e all'1,2% quella per il 2020.. Abbassate anche le previsioni d'per l'Eurozona: per quest'anno prevede un +1,1%, per il prossimo un +1% e per il 2021 un'accelerazione all'1,5%.