Meta userà i tuoi dati per l’IA: oggi l’ultimo giorno per dire no

(Teleborsa) - Oggi,, è l’(la società madre di Facebook e Instagram) per addestrare la propriaA ricordarlo è l’associazione, che sottolinea come, a partire da domani, Meta potrà legalmente utilizzare tutto ciò che gli utenti hanno condiviso sui social: foto, post, commenti, like e storie. Questo potrà avvenire anche senza un consenso esplicito, secondo la logica del "".Molti utenti stanno cercando in queste ore di impedire questa raccolta dati, ma circolano online numerosi link non funzionanti. Meta, infatti, non consente la condivisione diretta della pagina per opporsi, obbligando le persone a sPer aiutare gli utenti italiani, Consumerismo ha collaborato con l’associazione Visionari No Profit per creare una guida pratica che spiega come rifiutare l’uso dei propri dati su Facebook e Instagram.Accedi all’app di Facebook.Tocca la tua foto del profilo in basso a destra per aprire il tuo profilo.Seleziona "Impostazioni e privacy".Apri il "Centro sulla privacy".Se richiesto, inserisci le credenziali di accesso di Facebook. Premi sopra per aprire.Nel testo, trova la parola "Opporti" scritta in blu (è un link).Scorri in basso e premi INVIA. Non è necessario inserire motivazioni.Accedi all’app di Instagram.Tocca la tua foto del profilo in basso a destra.Premi sul menu (tre trattini in alto).Scorri in basso fino a "Centro sulla privacy".Se richiesto, inserisci le credenziali di accesso di Instagram.Nel testo, trova la parola "Opporti" scritta in blu (è un link). Premi sopra per aprire.Scorri in basso e premi INVIA. Non è necessario inserire motivazioni.