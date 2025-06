Dazi, Trump finalizza accordo con il Regno Unito. Ue punta su tariffa fissa al 10%

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti,, ha annunciato a margine del G7 di aver firmato un documento che finalizza l'accordo commerciale con la. Si tratta del primo accordo dopo l'inizio della guerra commerciale che ha scatenato ad aprile. Secondo quanto riportato dal quotidiano economico tedesco Handelsblatt, l'punta invece unsu tutte ledell'Unione Europea verso gli Stati Uniti nella speranza di evitare tariffe più elevate su automobili, farmaci ed elettronica.L'offerta di Bruxelles sarebbe pronta a presentarla solo a determinate condizioni e non sarebbe permanente. In cambio l'Ue sarebbe pronta a ridurre i dazi suinegli Stati Uniti e a modificare eventualmente gli ostacoli tecnici o legali per facilitare la vendita delle auto americane in Europa. L'Ue si sarebbe anche offerta di vietare completamente gli acquisti di, creando potenzialmente una maggiore domanda per i produttori statunitensi diIn caso di fallimento le istituzioni europee sarebbero invece pronte a presentare il "" difino a 120 miliardi di euro. Un'ipotesi confermata anche dalla presidente della Commissione europea che dal G7 in corso in Canada ha ribadito l'impegno di voler trovare una soluzione entro il, avvisando però che, nel caso il risultato non fosse soddisfacente, "saremo in grado di rispondere: tutti i mezzi sono sul tavolo"."Siamo così profondamente connessi – ha aggiunto – che anche i rischi devono essere gestiti insieme. Perché i dazi, ad esempio, non hanno un impatto solo sugli. Sono come le tasse, pagate da famiglie e imprese nei Paesi importatori". "Quindi - ha proseguito - manteniamo iltra noi equo, prevedibile e aperto. Tutti noi dobbiamo evitare misure protezionistiche. Questo è un messaggio importante che il G7 può inviare ai mercati e al mondo. E restiamo concentrati, insieme, sulle sfide reali e strutturali che richiedono tutta la nostra attenzione".