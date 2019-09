Stati Uniti, inflazione frena ma è in linea con attese

(Teleborsa) -nel mese di agosto, risultando. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, ihanno registrato undopo il +0,3% di luglio. Le stime di consensus erano per un +0,1%.più lenta dell'1,8% registrato in precedenza eIl, ossia l'indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla Fed, ha evidenziato un, oltre il +0,2% delle attese ed in linea con il +0,3% del mese precedente. Il dato tendenziale mostra un aumento del 2,4% dopo il +2,2% di luglio e rispetto al +2,3% del consensus.