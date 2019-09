Generali negli indici di sostenibilità Dow Jones World e Europe

Generali

(Teleborsa) -è stata confermata per il secondo anno consecutivo nel(DJSI) ed è stata anche inserita, per la prima volta, nel(DJSI Europe).Questo importante riconoscimento testimonia, che riveste un ruolo essenziale nellaTra le iniziative di Generali in questo ambito rientrano, tra gli altri: l’impegno ad allocare, entro il 2021, 4,5 miliardi ine ad aumentare i; il progetto ‘Responsible Consumer’ persoddisfare le aspettative dei consumatori attenti alla sostenibilità; il premio Enterprize per le PMI sostenibili.Il DJSI, lanciato nel 1999 come indice globale dedicato alla sostenibilità, classifica le società leader nell’ambito della sostenibilità sulla base delle analisi di RobecoSAM in funzione di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e della metodologia di S&P Dow Jones Indices.