Valsoia, utile netto semestre scende a 3 milioni

Valsoia

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre con un utile netto di 3 milioni di euro, in calo di 0,5 milioni rispetto al pari periodo dell'anno prima. Ricavi di vendita in calo del 6,6% a 37,1 milioni di euro, con un EBITDA Margin che sale al 14,4%. La Posizione finanziaria netta è positiva per 20,4 milioni, in miglioramento di circa 5,3 milioni rispetto a fine giugno 2018."Siamo soddisfatti dei risultati del primo semestre 2019 che sono caratterizzati principalmente da una PFN positiva e una crescita dell’Ebitda Margin, nonostante una leggera contrazione dei ricavi di Gruppo, dovuta principalmente all’andamento negativo dei mercati delle alternative vegetali ed alla stagionalità negativa del mercato dei gelati", ha commentato il Presidentede Bianchi."Questi indici evidenziano come le misure messe in atto nel periodo e negli anni precedenti in termini di efficientamento del business vadano nella giusta direzione testimoniata, anche, dalla buona e continua generazione di cassa annuale”.