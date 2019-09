Commerzbank, taglierà oltre 4 mila posti di lavoro

Commerzbank

(Teleborsa) -annuncia un piano di tagli al personale per 4.300 unità e, una riduzione delle filiali, come parte di una riorganizzazione e revisione della propria strategia societaria.Il piano sarà discusso durante laoltre all'intenzione di vendere una quota della controllata polacca mBank, al fine di ridurre il rischio e per liberare risorse.Commerzbank intende assumere 2.000 persone in "aree strategiche", decisione che porta così a una riduzione complessiva di circa 2.300 posti di lavoro a tempo pieno, a fronte dei 4.300 tagli previsti.Il numero delle filiali, invece, dovrebbe scendere a 800, circa 200 in meno rispetto ad oggi.