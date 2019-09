Porto Trieste, nasce TID per condividere la "connettività" necessaria per il futuro dell'intermodalità europea

(Teleborsa) - Tecnologia, innovazione, ambiente, società, idee, e business al centro dell'incontro a Trieste nel quadro delleorganizzato all'interno del, nella zona di Mare Adriatico antistante il centro cittadino. Un cosidetto incubatore nella giornata-evento del 19 settembre cui hanno partecipato oltre. Amministratori delegati, Presidenti, alti dirigenti di aziende italiane e internazionali. Tutti interessati ad ascoltare contributi di ampio respiro sul futuro della logistica e della connettività, L'obiettivo di TID è, infatti, quello di generare ispirazioni e nuove prospettive, chiamando a raccolta il "Gotha" dei più validi professionisti di settore, scienziati, opinion leader e innovatori, in grado di restituire a Trieste e al suo territorio visioni e prospettive sempre più ampie.Appuntamento, il TID, che si ripeterà ogni anno,, con l'intento e capace di convogliare appunto nella città giuliana i principali player della logistica internazionale, prendendo lo spunto dal. Ovvero formula di interlocuzione con la platea, quindi differente dal classico convegno, evoluta ulteriormente attraverso la "contaminazione". E' così che attraverso gli aspetti scientifico-tecnologici, i modelli di business , l'Information Technology, l'intelligenza artificiale e pure la filosofia affrontano insieme la visione della logistica e della intermodalità del futuro."Siamo- ha detto Zeno D'Agostino, Presidente AdSP Mare Adriatico Orientale - evento che rispecchia pienamente la natura del Porto di questa città - soprattutto perché TID, come nostro porto,, capace do convogliare uomini e idee in un incubatore centrale e creativo, dove le suggestioni non rimangono ferme, ma vengono proiettate ed estese a un hinterland sempre più ampio, europeo e globale. Con ilabbiamo inteso ispirare, coinvolgere, far pensare e promuovere nuove opportunità con un evento che ci è sembrato il più adatto per celebrare i 300 anni del Porto Franco, luogo che da sempre ha messo in connessione persone, visioni, idee, affari".