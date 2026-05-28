Sparkle e GEANT promuovono la connettività globale per ricerca e istruzione

(Teleborsa) - Sparkle, primo operatore di connettività internazionale dell'Italia, rafforza la collaborazione con GEANT, la rete paneuropea di servizi per la ricerca e l'istruzione, per migliorare la connettività globale a beneficio della comunità scientifica e accademica.



GEANT gestisce la più grande rete al mondo, interconnettendo le Reti Nazionali di Ricerca e Istruzione (NREN) europee, e serve oltre 50 milioni di utenti in 10.000 istituzioni scientifiche del continente, connettendosi con più di 110 Paesi nel mondo con velocità fino a 1,6 Terabit al secondo.



Sparkle, che collabora da oltre un decennio con GEANT, si è aggiudicata tre nuove gare per la fornitura di capacità internazionale lungo rotte strategiche tra Europa, Africa e Mediterraneo orientale.



"La collaborazione con GEANT evidenzia il ruolo strategico della connettività nel favorire il progresso scientifico globale", ha dichiarato Annalisa Bonatti, Vice President Enterprise di Sparkle, aggiungendo "grazie al nostro backbone internazionale, aiutiamo le comunità accademiche e di ricerca a collaborare, condividere dati e innovare tra i continenti senza barriere".”



"Ricercatori e studenti dipendono da una connettività veloce e affidabile per collaborare e accedere a risorse essenziali. Il nostro compito è rendere tutto questo possibile collaborando con la comunità internazionale delle reti per la ricerca e l’istruzione", ha dichiarato Bram Peeters, Chief Network Services Officer di GÉANT.



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