Monte dei Paschi, aderisce ai "Principale for responsible banking" delle Nazioni Unite

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -è una delle prime 130 banche firmatarie al mondo dei "Principles for Responsible Banking della Finanacial Initiative" dell'UNEP (United Nation Environment Program).I "Principles"- lanciati ieri, 22 settembre, in concomitanza della sessione plenaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, alla presenza del Segretario generale Guterres e dei rappresentanti di oltre 130 banche provenienti da 46 paesi -Le banche infatti possono svolgere un ruolo chiave nella società, poiché come intermediari finanziari hanno l'opportunità di contribuire in maniera decisiva a orientare lo sviluppo dell'economia su un sentiero di sostenibilità.Il programma, sviluppato attraverso una partnership innovativa tra le banche di tutto il mondo e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, ha come"Monte dei Paschi di Siena è la banca più antica del mondo ancora in attività ed è da sempre impegnata a contribuire a un modello di sviluppo sostenibile per le comunità in cui opera – ha dichiaratoe condividere le migliori pratiche con una rete di istituzioni finanziarie alleate nel perseguimento di questi obiettivi. Alle aziende, infatti, oggi non viene richiesto soltanto di creare posti di lavoro e distribuire utili agli azionisti, bensì di contribuire al benessere generale della società. Con questa firma Banca Mps vuole assumere un ruolo di leadership e contribuire a supportare e ad accelerare i cambiamenti fondamentali nelle nostre economie e stili di vita, necessari per raggiungere una prosperità condivisa per le generazioni attuali e future."Al momento il titolo di MPS a Piazza Affari segna un calo del 3,70%.