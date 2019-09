Spunti in acquisto su ePrice

ePrice

FTSE Italia Star

azienda leader dell'e-Commerce italiano

ePrice

(Teleborsa) - Forte rialzo per il titolo, che passa di mano in progresso del 2,96%.Le azioni continuano a beneficiare dell'annuncio, la scorsa settimana, del lancio di International Marketplace Network (IMN), un'alleanza che consentirà ai merchant attivi un accesso unico ai marketplace in 4 Paesi europei, permettendogli di raggiungere oltre 230 milioni di potenziali clienti.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,8273 Euro e primo supporto individuato a 0,7213. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,9333.