Almawave, Almaviva sale al 79,34% dopo acquisti sul mercato

(Teleborsa) - Almaviva
ha acquistato
, in data odierna, 3.686 azioni ordinarie di Almawave
, rappresentative dello 0,01% del relativo capitale
sociale. La comunicazione è arrivata in quanto la controllante ha deciso di promuovere un'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sulla società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data, finalizzata al delisting da Piazza Affari.
Le operazioni sono state effettuate tramite Banca Akros - Gruppo Banco BPM
. A seguito delle operazioni di acquisto, Almaviva risulta complessivamente
titolare di 23.788.261 azioni ordinarie di Almawave, rappresentative del 79,34% del capitale
.
Le operazioni di acquisto sono state effettuate ad un prezzo unitario non superiore a 4,30 euro
per azione, ovvero il corrispettivo offerto per ciascuna azione ordinaria Almawave nel contesto dell'OPA.