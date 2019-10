Gentile (RFI): "Entro 2035 ERTMS su tutta la rete nazionale"

(Teleborsa) - Il, adottato nel "Livello 2" in Europa per la prima volta da RFI, protagonista acon il convegno "".Tra i diversi relatori che hanno preso parte al forum,, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RFI, ha illustrato le principali tappe che, per fasi successive, hanno permesso la realizzazione del Sistema Alta Velocità grazie a un mix fra investimenti "pesanti” (nuove opere infrastrutturali) e "leggeri" (tecnologie).Simbolo dell'eccellenza italiana, con i suoi circa 1.500 chilometri di binari,e la gestione della circolazione ferroviaria, tra cui l'El'evoluto sistema di segnalamento che controlla la velocità massima ammessa e la distanza dei treni, istante per istante, intervenendo automaticamente in caso di superamento di tali limiti., il sistema di distanziamento europeo che non prevede segnali ma il blocco radio, uno dei sistemi più sicuri al mondo, anzi il più sicuro al mondo", conferma l'ad di RFI Gentile."A oggi lo stiamoche fu costruita in tempi in cui il sistema ancora non esisteva, ed è pche stiamo avviando a lavorazione, come la Brescia-Verona. Si tratta - conclude Gentile - di un piano più generale che Rete Ferroviaria ha adottato nel proprio contratto di programma con il governo, cioè di".