ASPI testa sulla Tangenziale di Napoli sistema per ottimizzare velocità veicoli

(Teleborsa) -sperimenta il servizio, che diventa quindi pioniera della nuova. Il servizio, primo in Italia ad essere testato in condizioni di traffico aperto,di percorrenza lungo la Tangenziale.Per la prima volta unaTangenziale di Napoli (Tana), una Maserati GranCabrio Folgore equipaggiata con ildel Politecnico di Milano, connesse alla rete con antenne,sulla velocità da tenere per evitare la propagazione di code. Questo è stato possibile grazie al, società tecnologica del Gruppo Aspi, che permette l’interazione tra l’infrastruttura ed i veicoli connessi ad antenne distribuite lungo la tratta e a dispositivi a bordo veicolo.Come funziona: ildel traffico di Tangenziale di Napolidella viabilità e degli eventi stradali da sensori, portali e telecamere smart posizionati lungo il tratto stradale; il sistema sviluppato da, che elabora e suggerisce la migliore velocità per fluidificare il traffico e ridurre le code; ialla rete di conseguenzain funzione dell’indicazione ricevuta., promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito dei progetti del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile), è quello di migliorare l’esperienza di viaggio, ottenendo il cosiddetto, riducendo le attese nel traffico e garantendo unaIn linea con gli studi e le simulazioni effettuate a livello internazionale,consenta potenzialmente una rdi percorrenza in una forbicee una diminuzione degli. In pochi giorni di utilizzo sulla Tangenziale di Napoli, il sistema hadi transito al giorno. Fra le informazioni classificate ci sono: la classe del veicolo, la direzione di marcia, corsia di marcia, velocità, lunghezza veicolo ed headway, ovvero la distanza temporale tra il veicolo e quello che lo precede.. Grazie al successo dei primi test di “Dynamic Speed Limit” nel tratot che va da Vomero a Fuorigrotta, si prevede entro la fine dell’anno didella Tangenziale di Napoli al fine di rendere l’intera infrastruttura di rete una Smart Road a tutti gli effetti. Questa sperimentazione sulla Tangenziale di Napoli potrebbe poi portare allaIl Gruppo Autostrade per l’Italia prosegue così il suo percorso per la sperimentazione e lo sviluppo di soluzioni innovative a supporto dei veicoli a guida autonoma.