Gualtieri: serve cambio di passo, al via Comitato contro cambiamenti climatici

(Teleborsa) - Al via un Comitato per la lotta ai cambiamenti climatici che. Lo ha annunciato ilaggiungendo che sarà fra le "prime misure immediate" che verranno adottate. "" ha detto Gualtieri, intervenendo alla presentazione del rapporto Asvis Il ministro ha sottolineato, inoltre, che "abbiamo bisogno di più Green Bond emessi dalla BEI (Banca europea per gli investimenti) e sarebbe importante - ha precisato - che fossero acquistati in quantità maggiore dalla BCE" nell'ambito delle sue politiche di acquisto di titoli.Secondo il titolare di Via Venti Settembre, ": abbiamo bisogno di un cambio di passo in Italia e in Europa. Il governo intende impegnarsi su questo. Impegnarsi perché alle parole seguano i fatti". Il ministro ha sottolineato poi che la prima questione "è quella degli: servono più investimenti pubblici-privati per la sostenibilità ambientale". Per Gualtieri gli investimenti possono essere "il". Secondo il ministro “bisogna compiere delle scelte molto significative sia per fissare i target sia per trovare gli strumenti giusti per raggiungere questi target". Quindi, ha avvertito, "nonostante le difficoltà e le sfide che avremo nei prossimi giorni".Parlando di manovra, il responsabile dell’Economia ha detto che “quella per il 2020 "sarà una manovra per mettere il Paese su una strada di stabilità e crescita. Dobbiamo affrontare le sfide che ci sono state lasciate - ha aggiunto - definire con coerenza un indirizzo nel quadro delle limitate risorse disponibili". Il ministro ha riconosciuto, quindi, che c'è "l'annoso problema delle coperture”.