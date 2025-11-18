Acea a COP30: sostenibilità del settore idrico passa da innovazione

(Teleborsa) -artecipa ai lavori diChief Risk Management, Sustainability & International Officer di Acea è intervenuto al panel “Development Finance and the Water-Energy Nexus: Financing resilient infrastructure and driving climate adaptation through strategic cooperation” per trattare il tema dell’innovazione e della resilienza delle infrastrutture come leva per l’adattamento a"Acqua, energia e ambiente sono gli ambiti strategici del Gruppo Acea e la frontiera su cui si giocano le sfide del futuro. Alla COP30 vogliamo portare una visione concreta e un approccio pragmatico e progressivo alla transizione ecologica: a partire dal nostro contributo all’adattamento delle infrastrutture ai cambiamenti climatici, che si affianca ad obiettivi di lungo termine verso la decarbonizzazione e di tutela delle risorse, con focus sull’acqua, e di protezione della biodiversità e degli ecosistemi. In quest’ottica, resilienza, flessibilità e sicurezza delle reti sono un obiettivo primario dei nostri investimenti con l’innovazione come leva abilitante del nostro percorso di sviluppo. – ha dichiaratoChief Risk, Sustainability & International Officer del Gruppo ACEA – Per noi, COP30 è l’occasione per contribuire alla definizione di politiche e iniziative che promuovano la transizione verso un'economia sostenibile, a partire dalla transizione idrica, mettendo al centro la creazione di valore per i territori. Il PNRR ha dato una spinta storica nell’accelerare gli interventi su reti e impianti, è ora necessario capire come consolidare e incrementare i risultati ottenuti. Serve un grande piano di investimenti, operatori solidi, competenti, esperti; serve un approccio sinergico tra pubblico e privato e un quadro regolamentare tariffario che, in uno scenario di tassi non favorevole come in un recente passato, possa favorire un ricorso strutturale all’autofinanziamento".Con oltre 59mila km di rete potabile, 23mila km di rete fognaria e 1365 impianti di depurazione,delle infrastrutture e delle reti in ottica di transizione, con focus per l’acqua sulla riduzione delle perdite. Da considerare che in Italia il 60% della rete idrica ha più di 30 anni, il 25% ha più di 50 anni: fattore a cui è collegato un elevato livello di perdite di rete (circa il doppio rispetto alla media UE).Tra i progetti di punta del Gruppo,la principale opera idrica in Italia con un investimento di 1,5 miliardi di euro per garantire l’approvvigionamento idrico della Capitale. Oltre l’acqua, Acea gestisce la rete elettrica di Roma, la più estesa rete urbana in Europa, con investimenti in efficienza energetica e flessibilità per 2,3 mld al 2030. Infine il business ambiente con impianti di waste to energy e waste to material in una logica di economia circolare.