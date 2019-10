Immigrazione in calo in Italia nel 2018. Giù le richieste di asilo

(Teleborsa) -. Lo conferma l'ultimo rapporto dell', certificando ilnel 2018 che evidenzia unrispetto ai 262.770 del 2017.A diminuire sono soprattutto i permessi per, con l'unica eccezione dei cittadini ucraini che fanno registrare un aumento (+21,2%). In aumento invece i, così come aumenta il numero di stranieri che vengono a, dei quali quasi il 21% è stato concesso a cittadini cinesi (oltre 4.500).I nuovi flussi di migranti non comunitari: quasi ilsi dirige verso l’Italia settentrionale mentre solo il 23% dei nuovi permessi è stato rilasciato in una regione del Mezzogiorno. Anche i permessi per famiglia (15,8% del totale) e – soprattutto – per studio (7,5%) vedono uno scarso coinvolgimento del Sud e delle Isole. La situazione muta totalmente se invece si considerano ie protezione internazionale: in questo caso poco più del 42% è stato rilasciato da una prefettura del Nord, ma quasi ilda una deQuanto alla, tornano in testa alla graduatoria, paesi dai quali storicamente provengono le migrazioni verso il nostro Paese, attualmente sostenute dagli ingressi per motivi di famiglia. Diminuiscono invece di più del 40% le migrazioni provenienti dalla Nigeria. Escono dalla graduatoria dei primi dieci paesi di cittadinanza Gambia e Senegal mentre rientrano Egitto e Ucraina. Tengono le migrazioni dal subcontinente indiano; tuttavia, mentre diminuiscono gli arrivi da Bangladesh e Pakistan, aumentano i permessi rilasciati a Indiani.Ancoradi persone originarie di paesi non UE, in particolare quelle richieste per residenza (-37,2%).. Quanto alla nazionalità dei nuovi italiani,rappresentano rispettivamente il 12,3% e l’11,6% degli stranieri residenti, ma considerando la popolazione di origine straniera (stranieri residenti + italiani per acquisizione) rappresentano circa il 13%. A seguire ci sono gli originari dell’India e del Pakistan. Per i cinesi, all’opposto, risulta molto bassa la propensione ad acquisire la cittadinanza italiana.