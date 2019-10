Anima in denaro a Piazza Affari

Anima

(Teleborsa) -, che avanza del 2,23% all'indomani del collocamento del bond settennale per 300 milioni di euro e della ridefinizione della struttura del debito In particolare la società che si occupa di risparmio gestito ha comunicato di aver sottoscritto un contratto per l'apertura di una linea di credito a medio-lungo termine, concesso da un pool di banche (Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banco BPM S.p.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Credito Valtellinese S.p.A. e Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a.), avente durata 5 anni, per l'importo di Euro 300 milioni (al tasso Euribor 6 mesi +150bps), destinato unitamente ai proventi del Prestito Obbligazionario, al rimborso integrale dei finanziamenti bancari attualmente in essere (pari ad Euro 481 milioni avente scadenza novembre 2022 ed Euro 115 milioni avente scadenza marzo 2024).Sempre ieri, 17 ottobre 2019, gli analisti di Berenberg hanno avviato la copertura con la raccomandazione buy e un target price a 4,5 euro