Anima, raccolta gestito (ex ramo I) negativa per 16 milioni di euro a giugno

Anima

(Teleborsa) -, gestore patrimoniale italiano quotato su Euronext Milan, ha chiuso il mese di2025 con una(ex deleghe assicurative ramo I) negativa per 16 milioni di euro. Le masse in gestione totali sono pari a 205,5 miliardi di euro (206,6 miliardi includendo le masse amministrate)."Prosegue la formidabile raccolta del segmento retail, raccolta peraltro associata ad una maggiore marginalità per il nostro Gruppo - ha commentato l'- La categoria istituzionale, il cui trend mensile è necessariamente più volatile, registra un ottimo risultato da inizio anno nonostante il mese di giugno risenta del termine di un mandato per un comparto di un fondo pensione".La raccolta netta del(contratti che hanno come controparte il cliente al dettaglio, es. fondi comuni collocati dai partner bancari, fondo pensione Arti e Mestieri) ha registrato un +258 milioni di euro (+1.584 da inizio anno).