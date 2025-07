Anima, Standard Ethics conferma il rating "EE+"

Anima Holding

Banco BPM

(Teleborsa) -haad. Si tratta del settimo notch su nove (nella fascia "Very Strong") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità. La società del settore del risparmio gestito italiano, che opera principalmente nelle aree di gestione dei portafogli e gestione collettiva, è stata oggetto di un'OPA da parte di, conclusa con successo nell'aprile 2025.di Anima, sancita nella Politica di Sostenibilità e nel Piano di Sostenibilità, come testimoniato dall'adesione della Capogruppo e delle SGR controllate ai principali framework internazionali di riferimento. L'impianto normativo interno consiste di politiche allineate ai principi internazionali promossi da Onu, Ocse e Ue, così come previsto dalle migliori pratiche del governo societario.Ilcon l'esercizio precedente, con importanti sforzi per lo sviluppo della rendicontazione (ancorché volontaria) in ottica di compliance alle evoluzioni normative europee e alle attività della Fondazione Anima. Le Politiche per la gestione degli investimenti responsabili delle SGR sono oggetto di aggiornamento in un'ottica di continuo miglioramento. Gli impatti sono registrati nell'apposita rendicontazione.Si registra un ulteriore ampliamento dell'offerta condi riferimento (SFDR).