Gamma Bidco acquista parte di Gamenet per 182 milioni

(Teleborsa) -, società costituita per conto dei fondi di investimento gestiti da società affiliate di Apollo Management IX L.P., harispettivamente TCP Lux Eurinvest S.à. r.l. e Intralot Italian Investments B.V,A seguito del perfezionamento della Prospettata Acquisizione, l'Acquirente sarà tenuto a promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle restanti azioni ordinarie della Società.Il perfezionamento della Prospettata Acquisizione è condizionato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità Antitrust e di ADM ed è atteso per la fine del 2019, mentre il perfezionamento della complessiva Operazione è previsto entro il primo trimestre del 2020.Ai fini della Prospettata Acquisizione,Ai sensi dei Contratti di Compravendita, l'Acquirente si è impegnato ad acquistare la totalità delle azioni della Società rispettivamente detenute dai Venditori per un ammontare di 12,50 euro per azione, eventualmente ridotto delle Estrazioni di Valore che si dovessero verificare a partire dal 1° luglio 2019 fino alla data di esecuzione della Prospettata Acquisizione. La definizione di "estrazione di valore" nei Contratti di Compravendita include eventuali distribuzioni di dividendi, altre distribuzioni di capitale o qualsiasi altra corresponsione o distribuzione fatta a favore di TCP e/o di Intralot, nonché a qualsiasi altra parte loro correlata. Il prezzo finale che dovrà essere corrisposto a ciascun Venditore sarà pari al Prezzo per Azione ridotto dell’ammontare di qualsiasi Estrazione di Valore verificatasi con riferimento a ciascun Venditore. IIl perfezionamento della Prospettata Acquisizione è sospensivamente condizionato all’ottenimento dell'autorizzazione da parte della Commissione Europea e, se del caso, da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; all'ottenimento dell'approvazione dell’Operazione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; al fatto che non siano approvati o emanati provvedimenti normativi che abbiano l'effetto di rendere illegale o di impedire o limitare le operazioni o l'attività della Società e delle società da essa controllate, ovvero il perfezionamento della Prospettata Acquisizione; al fatto che tutte le più rilevanti concessioni o licenze, necessarie per lo svolgimento dell'attività della Società, e delle sue controllate, siano valide ed efficaci; e al fatto che non siano state irrogate significative sanzioni amministrative che possano avere un impatto sulle concessioni o licenze. I Contratti di Compravendita prevedono, inoltre, che il perfezionamento del Contratto di Compravendita TCP sia soggetto al perfezionamento del Contratto di Compravendita Intralot e viceversa.I Contratti di Compravendita rimarranno privi di ogni effetto nel caso in cui le condizioni sospensive di cui al paragrafo che precede non dovessero avverarsi entro il 22 aprile 2020, termine prorogabile di ulteriori 60 giorni qualora le Autorità antitrust e/o l’ADM dovessero richiedere un’estensione del periodo di revisione.A seguito del perfezionamento dell'Acquisizione, l'Acquirente deterrà una partecipazione pari al 48,67% delle azioni con diritto di voto della Società e sarà pertanto tenuto a promuovere un'Offerta Pubblica di Acquisto Obbligatoria al più alto Prezzo per Azione pagato a TCP o Intralot, al netto di eventuali Estrazioni di Valore.. Nel caso in cui il delisting non dovesse essere realizzato al termine e per l'effetto dell’Offerta Pubblica di Acquisto Obbligatoria, il delisting potrà, inoltre, essere realizzato mediante una fusione per incorporazione della Società nell’Acquirente.L'Acquirente finanzierà l'Operazione, comprensiva dell’eventuale rifinanziamento dell'indebitamento esistente della Società, mediante una combinazione di fondi propri ed un finanziamento bancario per cui è già stato ottenuto l'impegno per l’intero da parte di banche internazionali di primario standing (c.d. fully committed debt financing).