Milano 17:35
43.702 +0,54%
Nasdaq 19:24
25.611 -0,64%
Dow Jones 19:24
48.690 +1,32%
Londra 17:35
9.703 +0,49%
Francoforte 17:35
24.295 +0,68%

Cambi: euro a 182,61 yen alle 19:30

Euro a 182,61 sullo yen alle 19:30.
