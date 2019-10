Effervescente l'indice delle società High Tech italiane (+4,02%), exploit di STMicroelectronics

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

grande capitalizzazione

Stmicroelectronics

Ftse SmallCap

Piteco

TAS

(Teleborsa) - Slancio per ilche non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell'Ilavvia a quota 72.931 con un miglioramento di 2.805,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Debole l'che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 564, dopo un avvio a 569.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 4,90%.Tra le azioni del, brilla, che passa di mano con un aumento del 3,36%.Composta, che cresce di un modesto +0,79%.