Andamento negativo per il settore beni personali a Milano (-1,21%), de' Longhi si muove verso il basso

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l', preannunciato dall'andamento debole delIlha avviato la giornata a quota 75.969,8, in diminuzione dell'1,21%. Flessione controllata invece dell'che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 1.017, dopo che ha esordito a 1.020.Nel, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 2,05%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,13%.Tra leitaliane, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 3,86% sui valori precedenti.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,80%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,7%.Tra ledi Milano, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 2,60% sui valori precedenti.Affonda, con un ribasso del 2,48%.Crolla, con una flessione del 2,30%.