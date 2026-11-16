Milano 17:35
51.521 -0,65%
Nasdaq 19:36
27.159 -2,81%
Dow Jones 19:36
51.618 -1,39%
Londra 18:04
10.882 -0,19%
Francoforte 17:37
26.599 -0,57%

New York: andamento negativo per Alphabet

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento negativo per Alphabet
Si muove verso il basso la Holding statunitense a cui fa capo Google, con una flessione del 2,43%.
Condividi
```