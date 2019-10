Si muove in territorio negativo l'indice dei beni personali italiano (-0,92%)

settore beni personali a Milano

(Teleborsa) - Ilprocede all'insegna delle vendite, nonostante la scia positiva disegnata dalIlha aperto a 75.324,9, in calo dello 0,92%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in territorio positivo a 1.032, dopo aver avviato le contrattazioni a 1.019.Tra le azioni italiane adel comparto beni per la casa, seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,03%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,54%.Tra i titoli adell'indice beni per la casa, a picco, che presenta un pessimo -2,4%.Affonda, con un ribasso del 2,22%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,7%.Tra ledi Milano, affonda sul mercato, che soffre con un calo del 2,96%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,94%.scende dell'1,54%.