Milano 9:13
49.924 -1,15%
Nasdaq 5-nov
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Dow Jones 5-nov
51.523 -3,44%
Londra 9:13
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Borsa: Parigi apre in rosso dell'1,22%

Il CAC40 avvia gli scambi a 8.105,06 punti

In breve, Finanza
Borsa: Parigi apre in rosso dell'1,22%
L'Indice di Parigi si muove in territorio negativo (-1,22%), a quota 8.105,06 in apertura.
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