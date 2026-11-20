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Borsa: Madrid apre in rosso dello 0,87%
L'Ibex 35 avvia gli scambi a 19.018,6 punti
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20 novembre 2026 - 09.18
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L'Indice azionario della Borsa di Madrid si muove in territorio negativo (-0,87%), a quota 19.018,6 in apertura.
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