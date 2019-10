Appuntamenti e scadenze del 31 ottobre 2019

Banca Generali

(Teleborsa) -Assemblea Confitarma - Si svolge a Roma presso l'Auditorium della Tecnica a Roma, l'Assemblea pubblica della Confederazione Italiana ArmatoriBOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiBanca d'Italia - Debito delle amministrazioni locali; Altre Istituzioni finanziarie; Conti finanziari settoriali; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Operazioni delle Amministrazioni pubbliche95a Giornata Mondiale del Risparmio - Si svolge a Roma, l'evento organizzato da Acri dal tema “Risparmio è sostenibilità. Scelte di oggi per immaginare il domani”. Intervengono il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco; il presidente di Acri, Francesco Profumo; il presidente dell’Abi, Antonio PatuelliTesoro - Regolamento BOT- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA - Risultati di periodo: Risultati consolidati del III trimestre 2019- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntiveModello IRAP 2019 (ISA) - Versamento con maggiorazione dell'IRAP risultante dalle dichiarazioni annuali (saldo 2018 e 1° acconto 2019) per i soggetti con ISA.IVA - Rimborso trimestrale/compensazione - Presentazione all’ufficio delle entrate della domanda di rimborso / compensazione Iva a credito relativa al trimestre precedente.Camera di Commercio (ISA) - Termine per il versamento con maggiorazione del diritto camerale annuale per i soggetti con ISA.INPS – Gestione separata - Professionisti (ISA) - Versamento con maggiorazione alla Gestione Separata del saldo dell’anno 2018 e 1a rata acconto previdenziale anno 2019.Libro unico del lavoro - Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.Esterometro 2019 - Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al mese precedente dei dati fatture emesse/ricevute a/da soggetti UE/extraUE.Uniemens - Invio telematico della denuncia mensile UniEmens delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati.CU 2019 - Ultimo giorno per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta della Certificazione Unica 2019 contenente esclusivamente redditi 2018 non dichiarabili tramite Mod. 730/2019 (come compensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA).Cassa Nazionale Dottori Commercialisti - Termine pagamento seconda rata minimi 2019 e contributo maternità 2019 SDD/MAV.Imposta di Registro - Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-10-2019.CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2018 e acconto 2019 - Versamento dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2018 e primo acconto per l'anno 2019.Modello 770/2019 - Termine ultimo di presentazione dei modelli 770/2019.Modello Unico 2019 Soggetti IRES (ISA) - Versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi con applicazione degli interessi, dovute da parte dei contribuenti titolari di partita iva.Modello Unico 2019 Persone Fisiche - Ultimo giorno per effettuare il versamento con maggiorazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi a titolo di saldo per l'anno 2018 e del primo acconto 2019.Tasse Automobilistiche - E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di autoveicoli immatricolati negli ultimi 10 gg. del mese di Settembre 2019.Attività Istituzionali - Il Presidente Mattarella presenzia, al Quirinale, la Cerimonia di consegna delle insegne dell'Ordine Militare d'Italia, in occasione del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate