Per Alitalia torna in gioco Lufthansa

Lufthansa

Delta Air Lines

(Teleborsa) - A tre settimane dalla scadenza fissata per l’offerta vincolante che dovrà dare corso alla, torna in. Con una mossa a sorpresa, ma non più di tanto,proponendo una nuova strategia per farsi preferire, senza rinunciare alla propria visione del pacchetto azionario.Dopo i contatti e riunioni di carattere informativo, che hanno fatto da preludio al, Lufthansa si è detta disposta a partecipare alla cordata con unsuperiore a quello diIl rifiuto a condividere la presenza della componente pubblica sarebbe superabile con un piano didella quota iniziale del 15% corrispondente agli interessi del prestito ponte a suo tempo concesso ad Alitalia e che si è progressivamente e marcatamente ridotto. I tedeschi conterebbero di, rendendo la Nuova Alitalia un soggetto completamente privato.Lufthansa avrebbe, assegnando alla compagnia aerea italiana le agognatee unnel network dei collegamenti. Un programma da realizzare con una flotta di un centinaio di aeromobili.Resta da capire come gestire l’abbandono dia favore di, l’alleanza che comprende, oltre a Lufthansa, compagnie primarie come Air China e Singapore Airlines, Thai, Turkish Airlines, l’americana United. Si prefigurerebbe, in questo caso, un onore per le casse della Newco per passare da un’alleanza all’altra.Sul fronte, Lufthansa si sarebbe detta disposta a ragionare su unequivalente a quello preso in considerazione da Delta Airlines. Si parla diunità. L’obiettivo finale della compagnia aerea tedesca è diventare socio di maggioranza della nuova Alitalia, ferme restando le partecipazioni di