Ex Ilva, Conte: "Se Mittal lascia, gestione commissariale MiSE"

(Teleborsa) - "Se ci sarà ilda parte diil primo step sarà la gestione commissariale al. Ad annunciarlo il Premier- che nella mattinata di ieri è salito al Colle per parlare con il Presidente della Repubblica Sergio- durante il tavolo a Palazzo Chigi con gli enti locali e le parti sociali, secondo quanto hanno riferito alcuni fonti presenti all'incontro di ieri. Il Premier ha poi chiesto alle istituzioni locali diperché in tal modo- Intanto, alle, venerdì 8 novembre, è scattato lo sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati Fiom, Fim e Uilm che interesserà, oltre all'impiantoanche quelli diUna questione da, come ha ribadito in aula alla Camera anche il Ministro dello Sviluppo Economicosecondo il qualesignifica parlaree. Voglio essere chiaro: il Governo parla con una voce sola. Pensare alla chiusura stabilimento Ilva ha un'immediata ricaduta sociale, ma ha anche un'immediata ricaduta su tutti i settori italiani legati all'acciaio.- Nel frattempo, secondo alcune indiscrezioni stampa rilanciate in queste ore, torna calda lache porta a Sajjangià proprietario delle ex acciaierie Lucchini di Piombinoi. Ovvero lache, ai tempi del governo Gentiloni, aveva perso la gara proprio contro il colosso franco-indiano. Una conferma arriverebbe anche da Italia Viva. "Non tocca a Italia Viva cercare una nuova cordatadice intervistato da Financialounge.com, Davide, Presidente dei senatori del partito guidato da Matteo Renzi.