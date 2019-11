USA, sotto le attese la fiducia consumatori del Michigan a novembre

(Teleborsa) - E' attesa in aumento laanche se risulta sotto le stime degli analisti.Secondo i dati preliminari elaborati dall', l'indice deldovrebbe attestarsi a 95,7 punti, dai 95,5 punti del mese precedente. Il dato è inferiore alle previsioni degli analisti che erano per 95,9 punti.L'indicatore, in particolare, segnala un aumento per l'indice sulle aspettative che si attesta a 85,9 punti dagli 84,2 di ottobre (84,9 le aspettative di consensus). Scende invece l'indice sulle condizioni correnti che si porta a 110,9 punti dai 113,2 del mese precedente (112,5 le attese).