Maire Tecnimont, vende MGR Verduno 2005 a HISI

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -e HISI (Holding di Investimento in Sanità e Infrastrutture) hanno firmato l’accordo relativo alla vendita di MGR Verduno 2005 S.p.A. (“MGR”). A seguito della gara pubblica indetta dalla ASL CN2, MGR si era aggiudicata la concessione, per un periodo di 20 anni, per la costruzione e la successiva gestione dell’Ospedale di Alba-Bra, a Verduno, in Piemonte.L’accordo prevede, come primo step, il trasferimento immediato della maggioranza azionaria di MGR e, successivamente all’avveramento di alcune clausole standard per questo tipo di operazioni, il passaggio della quota rimanente.L’intesa è soggetta alle disposizioni di legge e al consenso da parte dei lenders nell’ambito del project financing di cui MGR si è avvalsa per il completamento dell’Ospedale, ultimato il 21 settembre 2019.L’accordo raggiunto - spiega la società - "consente di realizzare, oltre al prezzo, il deconsolidamento del debito in project financing pari a circa 46 milioni di Euro".