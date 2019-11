ArcelorMittal: dal 23 novembre si ferma la produzione a Cracovia

(Teleborsa) -. Lo comunica il gruppo sul suo sito polacco, chiarendo che la decisione era già stata presa a maggio e che la sospensione sarebbe dovuta partire già a settembre, venendo poi rinviata.La notizia arriva nel giorno in cui ArcelorMittal Italia ha d epositato l'atto per il recesso dal contratto d'affitto , preliminare alla vendita, dell'ArcelorMittal Polonia, si legge nella nota, "è costretta a interrompere temporaneamente le operazioni primarie a Cracovia il 23 novembre",Il gruppo ricorda inoltre che la produzione era già stata interrotta a Cracovia "da agosto 2010 a marzo 2011", venendo riavviata "appena la situazione del mercato è migliorata".", ha commentato, direttore generale e presidente del consiglio di amministrazione di ArcelorMittal Poland.e le, motivo per cui non abbiamo scelta. Purtroppo - conclude Verbeeck - dobbiamo fermare temporaneamente l'altoforno nella nostra acciaieria di Cracovia".