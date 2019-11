Il settore costruzioni a Milano si muove verso il basso (-1,46%)

indice del settore costruzioni italiano

Cementir Holding

(Teleborsa) - Andamento depresso per l', nonostante un andamento in frazionale rialzo delIlsi attesta a 34.282,3 al di sotto di 507,2 punti dalla chiusura precedente. Fa meglio l'che migliora dello 0,34%, dopo un inizio di seduta a quota 482.Tra le azioni del, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 9,19% sui valori precedenti.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,00%.