Aeroporto Brindisi, nuovo collegamento Aer Lingus con Dublino

(Teleborsa) -, a partiree sino a tutto il 12 settembre. La nuova destinazione, una novità assoluta per lo scalo, segnadel vettore irlandese sulGrazie a questo nuovo importante collegamento di Aer Lingus, compagnia del gruppoche include anche la, l’offerta internazionale dell’aeroporto di Brindisi compie un ulteriore salto di qualità e conferma il ruolo strategico dello scalo nelle politiche attrattive di tutta l’area del Salento. Il volo si inserisce, infatti, neldelineato nel documento di programmazione strategica di Aeroporti di Puglia, la società di gestione degli scali di Bari e brindisi, e si raccorda con il, funzionale alle esigenze di destagionalizzazione e apertura di nuovi mercati utili alla crescita delIl volo verrà operato, con(martedì e sabato) con un, in partenza da Dublino alle ore 5.50 (orario locale) e arrivo all’aeroporto del Salento alle ore 10.25 (ora locale). La partenza da Brindisi è prevista alle ore 11.15 (ira italiana) con arrivo nella capitale irlandese alle ore 14.05 (ora britannica)., Presidente di Aeroporti di Puglia, parla di "accordo importante per i nostri aeroporti, che consente di rafforzare i collegamenti" fra l’Irlanda ed il Salento. "Il network della compagnia irlandese - sottolinea - garantisce da Dublino collegamenti con una larga parte dell’Europa e con gli Stati Uniti. Il nuovo collegamento rappresenta un’altra opportunità per accorciare le distanze tra la Puglia, l’Europa e il resto del mondo"."Siamo particolarmente lieti di avviare una nuova rotta da Brindisi a Dublino come parte del nostro programma estivo 2020, portando a undici il numero totale di rotte italiane operate da Aer Lingus", dichiara, Chief Commercial Officer del vettore, aggiungendo "l'Italia continua ad essere una destinazione europea gradita ai viaggiatori irlandesi". "I viaggiatori pugliesi - sottolinea - potranno poi usufruire di numerosi collegamenti in connessione con due delle nostre più famose rotte nordamericane, New York JFK e Boston, anticipando già nell'aeroporto di Dublino l’assolvimento degli obblighi dell'immigrazione statunitense prima del volo transatlantico”.