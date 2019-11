Fiera Milano rivede al rialzo target Ebitda 2020 dopo risultati 9 mesi

Fiera Milano

(Teleborsa) -chiude i primi 9 mesi condi euro, in calo rispetto a 193,3 milioni dello stesso periodo del 2018, per effetto del diverso calendario fieristico, che nell'esercizio precedente includeva l’evento triennale The Innovation Alliance e la biennale Mostra Convegno Expocomfort.di euro, in deciso aumento rispetto a 41,1 milioni di euro dei primi nove mesi del 2018. Al netto dellderivante dall’applicazione del principio contabile, pari a, la variazione riflette prevalentemente l’andamento dei Ricavi, parzialmente compensato dalla positiva performance commerciale. Ldi euro, di cui 5,9 milioni di euro relativi all’impatto IFRS 16, rispetto ai 36,6 milioni di euro del corrispondente periodo del 2018. Ildi euro, di cui -4,4 milioni di euro relativi all’impatto IFRS 16, rispetto ai 36,5 milioni del 2018.I risultati sono frutto dell', confermato dallache si è tenuta dopo la chiusura del trimestre, e consentono alla società fieristica di avere un: per ilprevede ungià annunciato di 96-100 milioni di euro;, indicando undi euro rispetto al precedente di 61-65 milioni di euro.